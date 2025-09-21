Las generadoras deben invertir hasta $13 billones anuales para garantizar la energía en firme

La situación energética en Colombia se resume en una sola palabra: incertidumbre. Las compañías encargadas de producir electricidad expresan preocupación por el efecto de las políticas del actual Gobierno y por el rezago en la entrada de nuevos proyectos. Hoy, los márgenes entre oferta de energía en firme y demanda son negativos, y el déficit alcanza el 1,6%.
En este sentido, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, recordó que las empresas generadoras deberán invertir en años venideros entre $10,9 y $13,3 billones anuales para garantizar suficiente energía en firme, abastecer el consumo y tener un margen ante efectos climáticos adversos como el Fenómeno de El Niño.
La energía en firme de un país –cabe precisar– es la cantidad de electricidad que el sistema puede garantizar de forma segura y continua, incluso en épocas de sequía, baja generación renovable o alta demanda.
Mientras el sector alerta sobre esa realidad que podría tener graves efectos a la vuelta de unos meses, el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Minas y Energía han lanzado duras críticas contra ese eslabón del sistema.
Según el Jefe de Estado, la generación de electricidad está dominada por pocas compañías que obtienen ganancias millonarias. Además, ha afirmado que las tarifas de la luz se han disparado y no reflejan los costos reales de producción, apuntando directamente contra las generadoras.