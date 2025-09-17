Hay riesgo de racionamiento de energía en octubre para cinco departamentos, ¿cuáles y por qué?

Recientemente se generó una alerta, pues por los menos cinco departamentos del país podrían enfrentar un posible racionamiento de energía eléctrica para el mes de octubre de este año.
Así lo dejó saber un informe del Centro Nacional de Despacho (CND) de XM, operador y administrador del mercado eléctrico colombiano, alertó que en octubre será necesario aplicar racionamientos de energía en la región Caribe.
La medida responde a la escasez de gas natural provocada por el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, programado entre el 10 y el 14 de octubre.