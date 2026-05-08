Video | “Con razón está arruinado”: la vez que Germán Vargas Lleras le hizo broma a Petro al enterarse de que tiene seis hijos

Tras conocerse la muerte de Germán Vargas Lleras este 8 de mayo, en redes sociales comenzaron a circular videos y recuerdos que muestran algunas de las facetas más comentadas del dirigente político, entre su sentido del humor durante debates públicos y campañas electorales.

Uno de los clips que volvió a viralizarse corresponde a un intercambio con Gustavo Petro, en el que Vargas Lleras bromeó sobre la cantidad de hijos del hoy mandatario.

En la grabación, mientras hablaban sobre firmas y acompañantes en un evento político, Petro respondió que tenía seis hijos, a lo que Vargas Lleras reaccionó entre risas: “¡Seis! Con razón está arruinado”.