Gestores de paz presos en Estados Unidos vuelven a pedir repatriación por la mesa de paz con Gobierno. ¿Se las darán?

Los dos excomandantes paramilitares que están presos en cárceles de Estados Unidos, y que el presidente Gustavo Petro nombró como gestores de paz por segunda ocasión, están a la espera de que les definan cómo será su participación en la nueva mesa de paz, poniendo una vez más su repatriación sobre el tapete.

Se trata de Diego Fernando Murillo Bejarano (“don Berna”), exjefe de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová; y Ramiro Vanoy (“Cuco”), excomandante del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El primero está recluido en la cárcel de Butner, en Carolina del Norte, pagando 31 años por narcotráfico; y el segundo en una penitenciaría de Florida, purgando 24 años por el mismo delito.

El representante jurídico de ambos, el abogado Michel Pineda, participó el miércoles en Bogotá en la reunión de planeación de la mesa de paz con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), Angie Rodríguez.

En conversación con EL COLOMBIANO, este jueves, manifestó que se trató de una reunión exploratoria, en la cual se planteó la necesidad de una reunión presencial con los 16 excomandantes de las AUC que participarán en la mesa de conversaciones para darle cierre a la ley de Justicia y Paz.

“Nuestra inquietud para el señor Benedetti y la directora del Dapre fue que se debe definir la manera en que, de forma operativa, van a participar los excomandantes Murillo y Vanoy en esa mesa, con base en las obligaciones que plantea la resolución que los nombró gestores de paz”, indicó el jurista.