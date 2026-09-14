Hace 40 años llegó La Gorda de Botero al Centro de Medellín: “el mayor strip-tease del arte”

“Resguardada por patrullas de la Policía, la caja con La Gorda llegó a las 8:00 a.m. al sitio designado por el maestro Botero para colocar su escultura (...) Los curiosos estaban allí para ver cómo se quitaba cada tabla del guacal, asistir a las maniobras del montacargas y de la grúa... Y, sobre todo, ver a Botero dirigiendo la ‘operación destape’, que, según él, consistió en el ‘mayor strip-tease del arte’. Cerca de las 10:00 a.m., el trasero de La Gorda se pudo ver, y los curiosos soltaron la risa y aplaudieron esa primera aparición. Salían a la luz los cinco meses de trabajo. Fue la agonía final, tras casi dos meses de transporte desde Italia”.
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