Fiscalía detalló el crimen de guarda de TransMilenio: “Un ataque desproporcionado por una razón insignificante”

El fiscal del caso reconstruyó durante las audiencias preliminares cómo ocurrió el ataque que terminó con el crimen de Cristian David Garzón Castro, guarda de seguridad de 27 años, en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, y cómo, minutos después, los dos señalados de participar en el crimen emprendieron la huida y fueron perseguidos hasta ser capturados. Según el relato presentado por el fiscal del caso, David Gabriel Acevedo Sánchez habría sacado una navaja y atacado al trabajador con una sola puñalada en el torso, a la altura del corazón, mientras que Angie Natalia Díaz Sierra habría instigado la agresión durante la confrontación. Lea también: Por evitar que se colaran: asesinan a guarda de seguridad de TransMilenio en Soacha El episodio, de acuerdo con la Fiscalía, comenzó cuando Garzón, integrante de la escuadra antievasión de la empresa Top Guard Ltda., impidió que la pareja ingresara a la estación sin pagar el pasaje. Lo que siguió fue una confrontación que terminó con el guarda gravemente herido y, posteriormente, con su muerte. Tras el ataque, la pareja salió de la estación y emprendió la huida. Guardas de seguridad y uniformados de la Policía de Soacha iniciaron la persecución y lograron detenerlos en calles del barrio Terreros, según la información presentada durante la audiencia. Con esa reconstrucción como parte de sus argumentos, la Fiscalía pidió que ambos fueran privados de la libertad mientras avanza el proceso. Una juez de control de garantías acogió la solicitud y les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Los dos fueron imputados por su presunta participación en el homicidio de Garzón y ninguno aceptó los cargos. Entérese: Testigo cuenta cómo guardia de TransMilenio fue asesinado en Soacha El delito imputado contempla, de acuerdo con lo expuesto por el fiscal durante la audiencia, una pena de entre 400 y 600 meses de prisión, equivalente a entre 33 y 50 años.

El ataque ocurrió el viernes, aproximadamente a las 9:12 de la mañana, en la estación Terreros, ubicada en la carrera 4 n.º 36 de Soacha. Garzón hacía parte de la ‘escuadra antievasión’ de Top Guard Ltda., empresa encargada de su vigilancia. De acuerdo con la Fiscalía, esa mañana el guarda estaba cumpliendo con sus funciones cuando intervino para impedir que Acevedo Sánchez y Díaz Sierra ingresaran a la estación sin pagar el pasaje, cuyo valor es de $3.350.

La confrontación terminó en una agresión con arma blanca. Durante la imputación, el fiscal le atribuyó directamente a Acevedo Sánchez haber causado la lesión mortal. “Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Angie Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de TransMilenio sin pagar el pasaje”, señaló el fiscal. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, Acevedo Sánchez utilizó una navaja y le propinó una sola herida en el torso, a la altura del corazón. Garzón, de 27 años, quedó gravemente herido y posteriormente murió. La empresa Top Guard informó que el fallecimiento ocurrió a las 9:50 de la mañana. La compañía señaló que el trabajador había ingresado a laborar allí el 21 de abril de 2026, según la certificación laboral incorporada por la Fiscalía durante la audiencia.

El ente acusador señala a la mujer de instigar el ataque

La imputación también establece una responsabilidad concreta para Angie Natalia Díaz Sierra. De acuerdo con la Fiscalía, durante la confrontación la mujer habría alentado a Acevedo Sánchez para que atacara al guarda. “Muerte instigada por usted, señora Angie Natalia Díaz Sierra, toda vez que en los momentos de la confrontación le decía a David que apuñalara al señor”, manifestó el fiscal durante la audiencia. Esa es la hipótesis que el ente acusador deberá demostrar dentro del proceso penal. Los dos procesados, sin embargo, no aceptaron los cargos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Para sustentar su teoría del caso, la Fiscalía presentó diferentes elementos de prueba. Entre ellos están los videos de las cámaras de seguridad de la estación Terreros, en los que, según el ente acusador, quedó registrado el momento en que Garzón intervino para impedir el ingreso de la pareja sin pagar. Le puede interesar: Se conocen detalles del caso de la menor hallada en un alcantarillado en Bogotá: el presunto responsable fue capturado

La navaja y otros elementos como evidencias

También fue presentada la navaja que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habría sido utilizada para causar la herida mortal. Otro de los elementos incorporados a la audiencia fue la minuta de Top Guard. En ese documento quedó registrado que Garzón recibió su puesto de trabajo, el radio de comunicaciones y la maleta aproximadamente a las 7:00 de la mañana de ese viernes. La Fiscalía utilizó esos elementos para reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del trabajador. El pasado judicial de Acevedo Sánchez Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el fiscal también expuso los antecedentes judiciales de David Gabriel Acevedo Sánchez. Según la Fiscalía, el hombre registra cuatro condenas por hurto calificado y agravado, correspondientes a los años 2004, 2018, 2019 y 2022. El ente acusador precisó que esas condenas ya fueron cumplidas, pero las presentó como uno de los argumentos para sustentar que existe riesgo de reincidencia y, por tanto, la necesidad de mantenerlo privado de la libertad mientras avanza el proceso. El fiscal también señaló que Acevedo Sánchez es de nacionalidad venezolana y que, según la información presentada en la audiencia, se encuentra en Colombia de manera irregular. Esa circunstancia fue expuesta por la Fiscalía como un factor adicional dentro de su argumentación sobre el riesgo de que abandone el país. Tras la agresión, los dos procesados habrían huido del lugar, de acuerdo con la información presentada durante la audiencia. Según la Alcaldía de Bogotá, uniformados de la Policía de Soacha y guardas de seguridad iniciaron la persecución y lograron ubicarlos y detenerlos en calles del barrio Terreros. La captura permitió que ambos fueran puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por su presunta participación en el homicidio. No se vaya sin leer: Video: motociclista atacó con fuego a agente de tránsito en Cundinamarca

La defensa pidió casa por cárcel para Díaz Sierra

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la defensa de Angie Natalia Díaz Sierra solicitó que la mujer pudiera cumplir la medida en su lugar de residencia. La abogada argumentó que Díaz Sierra vive en Soacha y que una menor de edad depende económicamente de ella. La juez de control de garantías negó esa solicitud y ordenó su reclusión en establecimiento carcelario. En el caso de David Acevedo Sánchez, su defensora reconoció durante la audiencia que no contaba con elementos para solicitar una medida de detención domiciliaria. No se pierda: Capturado el hombre que atacó a un vigilante con una piedra; alcalde de Bogotá dio detalles La abogada también manifestó que su cliente estaría interesado en buscar una negociación con la Fiscalía para eventualmente aceptar los cargos, asunto que deberá tramitarse dentro del proceso y conforme a las reglas aplicables a los preacuerdos.

“No puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”

El asesinato de Garzón generó pronunciamientos de las autoridades de Bogotá y Soacha. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó el día del ataque que los dos responsables habían sido capturados y señaló que la administración distrital apoyaría a las autoridades en el proceso judicial. Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, cuestionó que un trabajador pudiera perder la vida mientras cumplía con sus funciones. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, afirmó. TransMilenio también se pronunció sobre el caso y sostuvo que “la vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje”. Top Guard, la empresa para la que trabajaba Garzón, destacó que el joven ejercía una labor que requería disciplina y entrega. “Eligió una profesión que exige entrega, disciplina y coraje, y la ejerció con honor hasta su último aliento”, señaló la compañía. Ahora, con la medida de aseguramiento, Acevedo Sánchez y Díaz Sierra permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía deberá llevar ante los jueces las pruebas con las que pretende demostrar la participación que les atribuye en la muerte de Cristian David Garzón Castro. Preguntas y respuestas