Este es el empresario del oro a quien iban a matar en atentado en el que asesinaron al arrocero Gustavo Aponte

Este jueves trascendieron detalles durante las audiencias preliminares contra Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta.
La Fiscalía sostiene que Aponte no era el objetivo del ataque. Según la investigación, un grupo de al menos seis personas había planeado el asesinato de un poderoso empresario del sector del oro, pero los sicarios lo confundieron con el arrocero, quien tenía un parecido físico con el verdadero blanco y frecuentaba el mismo gimnasio.