Por decisión judicial, Petro tiene 5 días para retractarse sobre polémica frase del clítoris en Consejo de Ministros televisado

El 17 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro televisó -como de costumbre- una sesión del Consejo de Ministros. Allí, afirmó: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. El comentario fue criticado inmediatamente desde la ciudadanía, colectivos feministas y funcionarias del Estado, quienes señalaron que sus afirmaciones eran machistas. El mandatario negó las acusaciones.
