“Los Brayan son hombres vampiros codiciosos”, las mujeres y sus clítoris, y otras desacertadas frases del reciente Consejo de Ministros de Petro

Como un mazo de juez que golpea para imponer silencio en medio del estrado, así agitaba su lápiz el presidente Gustavo Petro durante la más reciente transmisión de su Consejo de Ministros. Un espacio que, lejos de consolidarse como vitrina para anunciar decisiones de gobierno, se ha convertido en escenario de controversias y espectáculo mediático, más visto por las frases improvisadas del mandatario que por la información de interés nacional.
La última transmisión, ocurrida apenas un día atrás, no fue la excepción. Petro volvió a alimentar debates en redes sociales con intervenciones que rayan entre la descontextualización, los señalamientos sin sustento y comentarios que rápidamente desataron burlas, críticas y discusiones públicas.
