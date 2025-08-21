¿Quiere trabajar en Habi? La proptech tiene 80 ofertas abiertas en Colombia y México

La proptech Habi, reconocida por su impacto en el mercado inmobiliario en América Latina mediante el uso de datos y tecnología, está en búsqueda de nuevo talento en Colombia, específicamente en ciudades como Bogotá Cali y Medellín, pero también en algunos sectores de México como León, Guadalajara y Zapopan. En total, la compañía tiene disponibles más de 80 oportunidades laborales, algunos en modalidad híbrida o remota. Puede acceder a estos por medio de la plataforma Magneto Empleos. Las áreas con mayor número de vacantes se concentran en los sectores de Ventas; Servicio al cliente y áreas afines; Mercadeo y Publicidad; Software, informática y comunicaciones. De acuerdo con la empresa, estas posiciones hacen parte del crecimiento de su operación en el país y ofrecen la posibilidad de trabajar en un entorno innovador que combina tecnología y bienes raíces. Le puede interesar: Trabajo en Tigo: abren convocatoria para asesores comerciales en Bogotá, con buenos pagos y plan carrera

¿Por qué trabajar en Habi?

Los interesados en trabajar en Habi deben aplicar a través de Magneto Empleos con su hoja de vida actualizada. FOTO: GETTY

Habi se define como mucho más que una startup tecnológica: “Somos más que un equipo de expertos en tecnología y datos, somos el futuro de los bienes raíces en Latinoamérica. Trabajar en Habi es la oportunidad única de ser parte del equipo que está transformando la industria inmobiliaria”, manifiestan desde la compañía en su lading de Magneto.

Oportunidades de empleo más destacadas de Habi en Colombia

Auxiliar Administrativo y Contable -Trabajo híbrido/remoto (Bogotá)

Salario: $ 1.600.000. Responsabilidades: - Manejar la facturación y el seguimiento de cuentas por cobrar. - Realizar conciliaciones bancarias mensuales. - Registrar transacciones diarias con precisión. - Apoyar en la preparación de informes contables mensuales. - Colaborar con otros departamentos para mejorar la eficiencia operativa. Requerimientos: - Experiencia de cero a seis meses en roles administrativos o contables. - Conocimiento sólido en contabilidad básica. - Manejo de software contable preferiblemente QuickBooks. - Habilidad avanzada en Microsoft Excel. - Organización y atención al detalle destacadas. Aplique aquí.

Director Comercial (Medellín)

Salario: $ 4.000.000. Requisitos: - Experiencia en cargos relacionados unicamente en creditos hipotecarios. - Mínimo 3 años de experiencia en el área Comercial, créditos de vivienda y banca y experiencia obligatoria en crédito hipotecario. - Ser una persona dinámica, orientada al resultado, habilidades de liderazgo, Conocimientos en CRM y KPI. Lea más: Nuevas ofertas de empleo en Bogotá: hay cerca de 20.000 oportunidades sin experiencia laboral; paso a paso para aplicar Responsabilidades: - Liderar ejecutivos comerciales. - Procurar el cumplimiento de metas. - Generar estrategias para la consecución de clientes. Postúlese acá.

Analista de Propiedades y Administración (Bogotá)

Salario: $ 1.423.500, Responsabilidades: - Monitorear y coordinar tareas operativas de las propiedades. - Administrar documentos y asegurar su correcta gestión. - Interactuar con Administradores para garantizar servicios eficientes. - Identificar ineficiencias y proponer soluciones constructivas. - Contribuir a la rentabilidad y éxito de la plataforma. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en Administracion y documentos. - Habilidades sólidas en la comunicacion y relaciones interpersonales y resolución de problemas. - Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión. - Excelentes habilidades de comunicación y organización. Envíe la hoja de vida acá.

Líder Comercial Inmobiliario (Cali)

Salario: $ 2.500.000. Requisitos: - Mínimo 2 años de experiencia comercial en el sector Inmobiliario / Bancario con énfasis en hipotecario (Criterio Obligatorio) - Habilidades de negociación y resolución de problemas - Experiencia liderando equipos de trabajo, preferiblemente brokers / Agentes freelance. Responsabilidades: - Pertenecer al equipo de Ventas de nuestra compañía. - Liderar un equipo de brokers inmobiliarios. - Realizar cierres de negocio. Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a las ofertas laborales ofrecidas por Habi?