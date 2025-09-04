Hablar inglés aumenta las oportunidades laborales y salario en Colombia hasta en un 24%: Anif

Un informe reciente del Centro de Estudios Económicos de Colombia (Anif), en alianza con el British Council y la Universidad de los Andes, confirmó que el inglés se convirtió en una de las habilidades más codiciadas en el mercado laboral del país.
La investigación muestra que quienes dominan el idioma tienen hasta un 15,5 % más de probabilidades de conseguir trabajo y un 24,5 % de acceder a empleos mejor remunerados, en comparación con quienes reportan un nivel bajo.
