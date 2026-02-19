Tejada conservó tercer puesto de la Vuelta a Emiratos tras la cuarta etapa

El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) se vio impedido de luchar en los metros finales por el triunfo de la cuarta etapa de la Vuelta a los Emiratos Árabes Unidos al encontrarse sin espacio entre sus rivales.

Al final, el velocista boyacense cruzó en el puesto 15 tras el recorrido de 182 kilómetros con salida y llegada en Fujairah, donde se impuso el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain), vencedor en la víspera de la etapa reina en Jebel Mobrah, conservó el maillot de líder, mientras que el también colombiano Harold Tejada (Astana) se mantuvo en el tercer lugar de la clasificación general.