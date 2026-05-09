La historia de las hermanas Cañas Quintero: las tres se graduaron de la Universidad Nacional el mismo día

Yuricik, Dansalyan y Luzarait son tres hermanas de 26, 25 y 24 años del barrio Robledo en Medellín que, aparte de nombres únicos —gracias a la originalidad de su mamá Patricia—, tienen otra particularidad: por azares de la vida terminaron graduándose como ingenieras de una de las universidades más exigentes del país, justamente el mismo día, el pasado 23 de abril.
Las tres son diferentes. Yuricik reconoce ser más bien reservada y siente una gran pasión por los idiomas, por el canto y el ultimate; Dansalyan dice ser más sociable y se considera muy activa en deportes; mientras que su hermana Luzarait comenta ser más analítica y preferir la lectura.
Pero cuando las tres hablan de sus estudios en la Universidad Nacional en Medellín —de donde se graduaron de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, respectivamente— parece que sus mentes se unieran y por ello la idea que empieza una la termina la otra.