“Quedé cuarto en el Balón de Oro y me retiré para vender aspiradoras”: el jugador que se retiró porque se cansó de entrenar todos los días

En 1994, Per Tomas Brolin tocó el cielo del fútbol al quedar cuarto en la votación del Balón de Oro, el premio más importante del mundo a nivel individual en este deporte, consolidándose como una de las grandes esperanzas de Suecia.
Le puede interesar: Emotivo mensaje de Lionel Messi tras anuncio del retiro de Jordi Alba, quien juega sus últimos partidos con el Inter Miami
El delantero figura clave del Parma con el que conquistó una Copa de la Uefa, una Supercopa de Europa, una Recopa y una Copa de Italia, sumó 34 goles a nivel de clubes y 28 con su selección.