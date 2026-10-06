El historial criminal de alias La Morocha, presunta cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc

“La Morocha” fue capturada en la vereda Zabaleta, en Cartagena del Chairá, durante una operación conjunta del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. En el procedimiento también fueron detenidos otros dos hombres y fueron incautadas tres armas de fuego y cuatro celulares.
Según las autoridades, Agudelo Salazar llevaba un año y dos meses como presunta cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete. Habría asumido ese papel después de la muerte de alias Cibriano, quien estaba al frente de esa organización. La mujer aparecía por tercera vez en los carteles de las personas más buscadas de Caquetá y Huila. Las autoridades la relacionan con extorsión, homicidio, secuestro y reclutamiento de menores.
Entérese: El cumpleaños de su pareja habría llevado a la captura de alias Lobo, cabecilla del frente 36