¿Hollman Morris sería ministro de las TIC? La baraja de cambios que Petro analiza para el ocaso de su mandato

EL COLOMBIANO conoció que el jefe de Estado contempla la salida del actual ministro Julián Molina (Partido de La U) y su reemplazo sería el polémico gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC). Además, ¿por qué no hubo Consejo de Ministros este lunes?

    Morris fue gerente de Canal Capital en la administración de Petro en la Alcaldía de Bogotá y luego fue su candidato en las elecciones que ganó Claudia López en 2019. FOTO: Presidencia
Santiago Ángel Rodríguez
Nicolás Rivera Guevara

Actualidad

hace 1 hora
Este lunes el Consejo de Ministros se volvió a cancelar, según fuentes consultadas por este diario. Se tenía previsto que el espacio sirviera tomar decisiones tras la derrota frente a Carlos Camargo en la elección de la Corte Constitucional.

Ese episodio produjo, precisamente, que el presidente Gustavo Petro tomara una decisión que pudo haber sido apresurada y que tuvo que revertir: la salida de tres miembros de su gabinete que representan a partidos políticos que no habrían votado por la candidata María Patricia Balanta. Se trata de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde), TIC, Julián Molina (Partido de La U) y Comercio, Diana Marcela Morales (Partido Liberal).

El jefe de Estado habría revesado la salida de Sanguino y Morales, pero sobre Molina está estudiando un posible reemplazo que es de su entraña política: Hollman Morris, el polémico gerente del Sistema de Medios Públicos (RTVC), entidad que se ha convertido en la caja de resonancia gubernamental; Morris ha tomado todo tipo de decisiones polémicas que ha denunciado este periódico.

Sobre el jefe de la cartera de Trabajo, el exsenador Sanguino, varios funcionarios en Palacio le habrían hecho saber al presidente Petro que no era “justa” su salida pues ha tenido algunos logros legislativos y en algunas apuestas de ese ministerio. De hecho, un sector importante del Partido Alianza Verde, como el congresista Jaime Raúl Salamanca, hicieron público su descontento por esa eventual decisión.

“Respaldo la labor de mi compañero Antonio Sanguino. Su labor en el Ministerio del Trabajo de sido admirable en el poco tiempo al frente de la cartera. No tiene sentido su salida. Espero el gobierno lo reconsidere”, dijo en X la semana pasada.

La reunión en Palacio el domingo que fue una especie de Consejo de Ministros

Aunque no hubo Consejo de Ministros el lunes, sí hubo una reunión en Palacio el domingo en el que asistió el gabinete en pleno y otros altos funcionarios.

El motivo principal de la cita fue la estrategia de comunicación de los resultados y logros del Gobierno, que le ha preocupado al jefe de Estado desde siempre, pero sobre todo recientemente con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina en marzo y la primera vuelta presidencial en mayo de 2026.

En esa reunión hubo una suerte de parte de tranquilidad para los tres ministros a los que se le pidió renuncia la semana pasada. Sin embargo, este diario conoció que el presidente Petro sigue contemplando cambios que no necesariamente son solo de su gabinete ministerial, como en el caso de la eventual salida De Molina, sino en entidades descentralizadas que controlan algunos congresistas. Todavía se habla, como reveló este diario, del ICA, Finagro, la Agencia de Desarrollo Rural, Positiva, Previsora, la USPEC y otras instituciones en donde tenían cabida los liberales y los verdes.

En el ocaso de su mandato, el mandatario necesita capitalizar cualquier inversión, recursos o proyectos y para ello necesita aliados que no cuestionen o maticen sus instrucciones. No importa que la “mermelada” se esté agotando.

