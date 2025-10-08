x

Hombre de 93 años fue asesinado a golpes y puñaladas en Bogotá, otro hombre de 56 años fue capturado por el crimen

Un adulto mayor fue hallado muerto en su vivienda en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá. Las autoridades detuvieron a un hombre de 56 años como presunto responsable del crimen.

  La Policía halló muerto a Argemiro Rivera Alvear, de 93 años, en una vivienda del barrio Villa Luz, en Engativá. Un hombre de 56 años fue capturado como presunto responsable. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

La tranquilidad del barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, se vio sacudida tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Argemiro Rivera Alvear, un adulto mayor de 93 años, en su vivienda ubicada en la carrera 81 con calle 64A.

Según el mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía de Engativá, los uniformados fueron alertados mientras realizaban labores de patrullaje: “Fueron informados por la central de radios sobre un posible hecho de afectación a la vida al interior de una vivienda. De manera inmediata se trasladaron al lugar y, previa autorización, hallaron el cuerpo sin vida de un adulto mayor con varias heridas en la cabeza. Uno de los propietarios manifestó que el responsable sería, al parecer, su nieto”.

Conozca: Hombre que pasó casi 30 años en prisión por un doble asesinato que no cometió recibió 15 millones de dólares como indemnización

No obstante, versiones oficiales posteriores confirmaron que la víctima no era abuelo del señalado agresor. Las autoridades investigan la relación entre ambos y las circunstancias que llevaron al crimen. Según información del medio Q’hubo, el presunto homicida, identificado como M. Arenas, habría atacado al adulto mayor con golpes y puñaladas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de su judicialización por homicidio agravado. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles del caso.

Hombre de 93 años fue asesinado a golpes y puñaladas en Bogotá, otro hombre de 56 años fue capturado por el crimen

Este hecho se suma a la creciente preocupación por la violencia intrafamiliar y el maltrato contra adultos mayores en Colombia. La violencia intrafamiliar puede manifestarse como abuso físico, psicológico, económico, negligencia, abandono o violencia sexual y, aunque suele ocurrir dentro del núcleo familiar, cualquier persona puede denunciarla.

Lea también: Estrangularon a una mujer en un cambuche a un lado del río Medellín, en Bello

Las denuncias pueden hacerse en Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, estaciones de Policía, Centros de Atención a Víctimas (CAVIF y CAPIV) o a través de líneas telefónicas como el 123, 155, 141 y Calma (01 8000 423 614).

La Ley 1850 de 2017 establece sanciones para quienes incurran en maltrato o abandono de personas mayores de 60 años. Actuar con prontitud es clave para garantizar la protección y el bienestar de los adultos mayores.

