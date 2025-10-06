Niña de 14 años salió por un granizado y terminó asesinada en Manrique, Medellín, por otro menor de 15 años

Una pelea entre un grupo de jóvenes le causó la muerte a una joven de 14 años en la noche de este domingo 5 de octubre en Medellín. Según el reporte policial, la joven llamada Valentina Rodríguez, vestía una blusa roja, un short negro y unos tenis blancos de marca Nike cuando recibió la puñalada que le causó la muerte. Entérese: Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos De acuerdo con los testigos de los hechos, Natalia había salido con unas amigas a tomar granizado en la UVA de Manrique cuando empezaron a discutir con otro grupo de niñas que estaba en el mismo lugar. Una amiga de Natalia dice que en algún momento de la pelea, dos hombres, jóvenes, menores de edad, se metieron y la agredieron. Uno de ellos, de 17 años, fue capturado por la policía y tenía una herida de arma cortopunzante en la mano.

El otro, quien al parecer fue el que dio la puñalada fatal, se entregó en la estación de policía de Manrique y ya fue presentado ante la Fiscalía de infancia y adolescencia. Tiene 15 años y apenas está en grado séptimo del colegio. El domingo 5 de octubre fue uno de los días más violentos del año en Medellín, pues se presentaron por lo menos cuatro homicidios en la ciudad: uno en El Poblado, cuya víctima fue un presunto narcotraficante albanés-ecuatoriano llamado Arthur Thusi; otro en Laureles, donde la víctima fue un habitante de calle que no ha sido identificado; y otro en La Candelaria, donde Franklin Juvenal Alcántara, de 40 años y nacionalidad venezolana, fue asesinado y arrojado a la vía pública. Siga leyendo: Asesinaron a tiros a líder juvenil del Centro Democrático en Chigorodó (Antioquia) En lo corrido de este año, en la ciudad se han presentado 256 homicidios, 25 más de los que iban para la misma fecha el año pasado, lo que significa un aumento del 11%. De ellos, en 23 ocasiones las víctimas han sido mujeres, como es el caso de Natalia.