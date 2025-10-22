Después de pasar por festivales, llega a cines del país Horizonte, la película que cambió la forma de narrar la violencia nacional

En su segundo largometraje, César Acevedo se enfrentó a la tarea de realizar una narración fílmica que superara la categoría de documento para hablar del conflicto armado en Colombia. De tal suerte que en Horizonte –que llega a salas de cine este 23 de octubre– están las violencias del país, pero contadas con la fuerza del arte. Allí están, para el que las sepa ver, las alusiones al mundo de Juan Rulfo, de Andréi Tarkovski y de Caspar David Friedrich.

En conversación con EL COLOMBIANO, el director afirma que Horizonte ha sido una película compleja de realizar, pues se trata de “una reflexión de nuestra sociedad, de la historia de violencia en nuestro país”. Acevedo la define como “un ejercicio de humanización para que no olvidemos que la vida es sagrada y que no todo está perdido sobre esta tierra”. El proyecto, en el que trabajó durante varios años, genera un diálogo entre los espectadores sobre cómo enfrentar un mundo que constantemente los hace pensar que todo está perdido.

A diferencia de La tierra y la sombra, su primer largometraje, ambientado en una plantación de caña, Horizonte transcurre en un limbo espiritual donde todos los personajes están muertos. “Quise hacer una película sobre los cientos de miles de colombianos asesinados y desaparecidos, pero no pensarlos como estadísticas, sino como seres humanos con sueños y familias”, explica Acevedo. El rodaje se realizó en locaciones de Boyacá, Casanare, el Meta, Cundinamarca y los Llanos Orientales, con el propósito de mostrar que no hay región del país ajena al impacto de la violencia.