¡Atención! Agente de la Fiscalía frustró robo en la avenida La Playa, centro de Medellín: dos presuntos fleteros murieron

Un aparente caso de hurto se presentó en la tarde de este viernes en la avenida La Playa, en el centro de Medellín, el cual terminó con la muerte de los dos presuntos delincuentes, a manos de un agente del CTI de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:20 de la tarde en la calle 52 (La Playa) con la carrera 43, luego de que los presuntos ladrones hubieran cometido un hurto, al parecer, en los alrededores de una entidad bancaria.

De esta situación se habría percatado el funcionario judicial, quien reaccionó disparándole a quienes iban en la moto, falleciendo ambos en el sitio. Investigadores judiciales se dirigen al sitio para realizar las labores correspondientes.

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