Indonesia retoma vuelos tras erupción volcánica que dejó 340.000 pasajeros varados

El tráfico aéreo se reanudó gradualmente este martes, 8 de septiembre en el principal aeropuerto internacional de Yakarta, el Soekarno-Hatta, y en otras cuatro terminales aéreas, después de varios días de cierre debido a la ceniza de una erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado a unos 150 kilómetros de la capital de Indonesia.

La erupción, que comenzó el sábado, 5 de septiembre, y alcanzó una mayor intensidad el domingo, lanzó lava y provocó un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

Las perturbaciones causadas por la ceniza en el espacio aéreo llevaron a ocho aeropuertos a suspender sus operaciones durante el fin de semana, lo que provocó la cancelación o el aplazamiento de cerca de 3.000 vuelos y dejó varados a más de 340.000 pasajeros, según el Ministerio de Transporte.

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El principal aeropuerto del país, que presta servicio a Yakarta, así como otras cuatro terminales ubicadas cerca de la capital o alrededor de la isla de Java, reabrieron temprano este martes después de que las autoridades limpiaran las infraestructuras de cenizas.

Entre los aeropuertos reabiertos están Halim Perdanakusuma, en el área de Yakarta, que atiende vuelos civiles y militares, y Hussein Sastranegara, en Bandung, capital de Java Occidental. Otro pequeño aeropuerto en el sur de Sumatra había reanudado operaciones el lunes por la mañana.

“Tras la actual actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatau, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta ha reanudado las operaciones de vuelos”, informaron las autoridades del principal aeropuerto de Yakarta en Instagram.