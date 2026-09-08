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Indonesia retoma vuelos tras erupción volcánica que dejó 340.000 pasajeros varados

Tras la erupción del volcán Anak Krakatau el 5 de septiembre, la ceniza volcánica afectó el espacio aéreo y obligó a suspender y retrasar vuelos en Indonesia; hasta ahora comenzaron a reanudarse.

  • Indonesia vuelve a operar vuelos tras erupción volcánica del Anak Krakatau. Foto: redes sociales
    Indonesia vuelve a operar vuelos tras erupción volcánica del Anak Krakatau. Foto: redes sociales
Agencia AFP
hace 51 minutos
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El tráfico aéreo se reanudó gradualmente este martes, 8 de septiembre en el principal aeropuerto internacional de Yakarta, el Soekarno-Hatta, y en otras cuatro terminales aéreas, después de varios días de cierre debido a la ceniza de una erupción del volcán Anak Krakatau, ubicado a unos 150 kilómetros de la capital de Indonesia.

La erupción, que comenzó el sábado, 5 de septiembre, y alcanzó una mayor intensidad el domingo, lanzó lava y provocó un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

Las perturbaciones causadas por la ceniza en el espacio aéreo llevaron a ocho aeropuertos a suspender sus operaciones durante el fin de semana, lo que provocó la cancelación o el aplazamiento de cerca de 3.000 vuelos y dejó varados a más de 340.000 pasajeros, según el Ministerio de Transporte.

En contexto: Así fue la fuerte erupción del volcán Anak Krakatau en Indonesia; ceniza alcanza 15 kilómetros

El principal aeropuerto del país, que presta servicio a Yakarta, así como otras cuatro terminales ubicadas cerca de la capital o alrededor de la isla de Java, reabrieron temprano este martes después de que las autoridades limpiaran las infraestructuras de cenizas.

Entre los aeropuertos reabiertos están Halim Perdanakusuma, en el área de Yakarta, que atiende vuelos civiles y militares, y Hussein Sastranegara, en Bandung, capital de Java Occidental. Otro pequeño aeropuerto en el sur de Sumatra había reanudado operaciones el lunes por la mañana.

“Tras la actual actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatau, el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta ha reanudado las operaciones de vuelos”, informaron las autoridades del principal aeropuerto de Yakarta en Instagram.

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Más de 240 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados o retrasados solo el lunes por la mañana debido a la ceniza volcánica, afectando a casi 30.000 pasajeros. Las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y recomendaron a las aerolíneas utilizarlos. Además, el gobierno flexibilizó temporalmente las normas migratorias para los viajeros extranjeros que superen la duración autorizada de su estancia debido a las cancelaciones.

Las aerolíneas se enfrentan ahora a la tarea de embarcar a los cientos de miles de pasajeros que quedaron varados durante varios días de caos en los aeropuertos. Dos terminales aéreas permanecen cerradas.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, advirtió que tomará tiempo para que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad. Alrededor de 178 aviones se encontraban este martes por la mañana en las pistas del aeropuerto Soekarno-Hatta, precisó el funcionario ante la prensa.

El volcán Anak Krakatau, cuyo nombre significa “Hijo del Krakatoa”, está ubicado en el estrecho que separa las islas de Java y Sumatra. Ha mostrado actividad esporádica desde su surgimiento a principios del siglo pasado, en el interior de la caldera formada tras la erupción de 1883 del volcán entonces llamado Krakatoa.

Aquella catástrofe fue una de las más mortíferas de la historia y dejó un saldo estimado de 35.000 muertos.

El Anak Krakatau volvió a entrar en erupción al menos tres veces este martes por la mañana, aunque con menor intensidad que el domingo, según la directora de la Agencia de Geología, Lana Saria.

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Bloque de preguntas y respuestas:

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta y otras cuatro terminales aéreas reabrieron temprano este martes, después de varios días de cierre por la ceniza volcánica.
¿Qué hacer si mi vuelo fue cancelado por la erupción del Anak Krakatau?
Las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y recomendaron a las aerolíneas utilizarlos.
¿El Anak Krakatau sigue en erupción y puede afectar los vuelos?
Sí. Aunque los aeropuertos afectados ya reanudaron sus operaciones, las autoridades advirtieron que todavía pueden presentarse retrasos mientras se revisan los aviones que permanecieron en tierra y se normalizan las operaciones.
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta y otras cuatro terminales aéreas reabrieron temprano este martes, después de varios días de cierre por la ceniza volcánica.
¿Qué hacer si mi vuelo fue cancelado por la erupción del Anak Krakatau?
Las autoridades habilitaron seis aeropuertos alternativos, principalmente en Java y Yogyakarta, y recomendaron a las aerolíneas utilizarlos.
¿El Anak Krakatau sigue en erupción y puede afectar los vuelos?
Sí. Aunque los aeropuertos afectados ya reanudaron sus operaciones, las autoridades advirtieron que todavía pueden presentarse retrasos mientras se revisan los aviones que permanecieron en tierra y se normalizan las operaciones.
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