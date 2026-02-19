Spotify ganó en 2025 el equivalente a casi tres reformas tributarias

En 2025 las ganancias de la plataforma sueca Spotify alcanzaron los 17.200 millones de euros, más o menos 74,4 billones de pesos colombianos. Una cifra enorme que equivale a casi 4 puntos del PIB colombiano o al recaudo de casi tres reformas tributarias como las que pretendía implementar el gobierno Petro, de 26,3 billones pesos.

Le puede interesar: Shakira y Beelé se juntaron en Barranquilla para grabar un nuevo video

En ese mismo año, la plataforma pagó más de 11.000 millones de euros (47,6 billones de pesos) a la industria musical, es decir, que el 64% de lo que Spotify recauda a través de los suscriptores por pago y publicidad termina en las manos de artistas, sellos, autores, editoriales y entidades de gestión colectiva. Es el pago anual más grande para la música de cualquier minorista en la historia.

Otros datos que reveló la plataforma en su informe de resultados a cierre de 2025 es que, una vez más, los artistas y sellos discográficos independientes se quedaron con la mitad de todas las regalías y que ahora hay más artistas que generan más de $100.000 al año solo con Spotify, que los que vendían su música en las tiendas de discos en la era de apogeo de los CD.

“En la actualidad, Spotify representa aproximadamente el 30% de los ingresos por grabaciones musicales. El año pasado, nuestros pagos aumentaron más del 10%, mientras que otras fuentes de ingresos de la industria crecieron cerca del 4%, lo que convirtió a Spotify en el principal impulsor del crecimiento de los ingresos de la industria en 2025”, dice el informe.

Lea también: Juanes, homenajeado en los Premios Lo Nuestro, anuncia gira mundial (y ya casi sale su nuevo disco)

Los números de la plataforma son incomparables. Tiene más de 751 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales 290 millones son suscriptores de pago.

Para 2026, la plataforma tiene como prioridad ayudar a más artistas nuevos a destacarse y establecer conexiones reales con los fanáticos, pues uno de los grandes desafíos de los artistas emergentes es construir una audiencia inicial. La competencia es brutal, por un lado está el contenido creado con Inteligencia Artificial, por el otro, la sobreoferta de música: cada día se lanzan más de 100.000 canciones.

Las nuevas herramientas de la plataforma apuntan en esa dirección: acercar a los fans, ayudarles a entender mejor a los artistas, establecer conexiones reales. Ser lo contrario a la Inteligencia Artificial. Eso se hará agregando contexto a la experiencia de reproducción con información sobre el artista, la historia detrás de las canciones o destacando momentos que muestran cómo la música cobra vida.