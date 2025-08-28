Inversión extranjera minera ya se ha desplomado 37% este 2025, ¿qué está pasando?

El gremio minero tiene claro que las políticas del Gobierno de Gustavo Petro no han sido favorables para el sector extractivista. Para los conocedores de ese mercado, los resultados han sido palpables: hubo un desplome de 60,3% en la inversión extranjera directa (IED) para ese sector minero en 2024.
Eso, porque ese flujo pasó de 3.442 millones de dólares a 1.364 millones a cierre del año pasado, según datos del Banco de la República y analizados por la ACM. Fue casi cuatro veces mayor comparado con el registro a nivel país. Colombia cerró con una inyección de recursos de 14.232 millones de dólares el año pasado, una disminución de 15,2% frente a 2023.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, precisó en conversación con EL COLOMBIANO que el dato más diciente para comprender que el problema se ha extendido, apunta a que ese flujo de capital sigue de capa caída este año, con una contracción de 37% en los primeros seis meses de 2025.
En el Congreso de la Asociación Nacional de Minería 2025, que se celebra en Cartagena, los empresarios manifestaron que hoy más que nunca se deben proporcionar las condiciones para que locomotora minera impulse no solo el crecimiento económico que el país requiere, sino que le brinde una mano ante la crisis fiscal.