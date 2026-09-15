Esta es la lista completa de suplementos deportivos con irregularidades advertidas por el Invima

Proteínas, mezclas para preparar bebidas, productos con creatina y hasta gomas aparecen en una alerta sanitaria del Invima que incluye 42 productos comercializados en Colombia. La entidad encontró que varios de ellos son ofrecidos en plataformas de comercio electrónico con promesas relacionadas con aumento de masa muscular, recuperación después del ejercicio, rendimiento físico y reducción de la fatiga.
Todos los productos cuentan con registros o notificaciones sanitarias para ser comercializados como alimentos y bebidas, mas no bajo la categoría de suplemento dietario. Las irregularidades fueron detectadas durante acciones de inspección, vigilancia y control que se iniciaron después de una denuncia ciudadana.
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La Dirección de Alimentos y Bebidas del Invima encontró que los productos aparecían en canales digitales bajo denominaciones como “suplementos deportivos”, “suplementos nutricionales” y “suplementos de uso energético”. Además, en la publicidad se les atribuían efectos como: “desarrollo y aumento de la masa muscular, recuperación después del entrenamiento, mejoramiento del rendimiento físico y deportivo, reducción de la fatiga, control del apetito, beneficios para el sistema cardiovascular y beneficios para el sistema inmunológico”.
El Invima señaló que “los productos en cuestión están haciendo uso de propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales (...) y su registro sanitario no fue otorgado para la categoría de suplemento dietario”.