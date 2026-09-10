El coqueteo que terminó convenciendo a James: así se gestó su llegada a Nacional

La historia comenzó mucho antes de que James Rodríguez estuviera cerca de ponerse la camiseta de Atlético Nacional. Incluso antes de que el mercado de fichajes empezara a mover los nombres de los grandes clubes colombianos, en las instalaciones de la sede deportiva de Guarne ya se había producido el primer acercamiento.
La Selección Colombia se encontraba entrenando allí antes del Mundial y, en medio de esas jornadas de trabajo, los directivos de Nacional comenzaron a dejarle claro a James que las puertas del club estaban abiertas para él.