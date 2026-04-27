No para escalada terrorista: disidentes de Farc queman camión con pollos en Jamundí

El suroccidente del país, especialmente los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, enfrenta una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las Farc, en particular al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El hecho más reciente se registró en la noche de este domingo en Jamundí, donde un camión que transportaba pollos fue atravesado e incinerado en el puente de Río Claro.
El ataque provocó el cierre total de la vía que conecta el casco urbano con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba y Guachinte. La mayoría de los animales murieron calcinados en medio del incendio.
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Según información preliminar, el vehículo fue interceptado, bloqueado sobre la carretera y posteriormente incendiado por parte de disidencias de las Farc, según han confirmado las autoridades en esa región del país.
En el lugar también fueron hallados grafitis alusivos a ese grupo armado.
Tras lo ocurrido, unidades del Ejército hicieron presencia en el sector para asegurar la zona, mientras el cuerpo de bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas.