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Jorge “El Patrón” Bermúdez despidió a su padre con un emotivo mensaje; lea aquí la carta

Una leyenda de Boca Juniors, “El Patrón” Bermúdez, despidió a una leyende del Deportes Quindío, su padre Jorge Enrique.

  • Jorge “El Patrón” Bermúdez fue zaguero central por su papá. FOTO: Instagram patronbermudezoficial
    Jorge “El Patrón” Bermúdez fue zaguero central por su papá. FOTO: Instagram patronbermudezoficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 49 minutos
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El pasado 7 de septiembre de 2026 se confirmó el deceso de Jorge Enrique Bermúdez, más conocido en el mundo del fútbol colombiano como “El Hacha”. Este exzagero central es la leyenda más grande del Deportes Quindío, club en el que es el jugador con más partidos disputados. También vistió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, convirtiéndose en uno de los primeros ídolos del FPC.

Jorge Enrique era padre de uno de los defensores centrales más grandes de la historia de Colombia: Jorge Hernán “Patrón” Bermúdez, quien fuera capitán de Boca Juniors y múltiple campeón con el Xeneize, además de dejar su huella en América de Cali, Newell’s, Benfica, Olympiacos, Barcelona de Guayaquil, entre otros. Para “El Patrón”, su padre era una de las principales motivaciones de su vida, quien lo inspiró a jugar fútbol y más a ser zaguero.

Para despedir a su papá, el mítico capitán de los bosteros, escribió una emotiva carta en Instagram, la cual se volvió viral rápidamente. No son muchas líneas, pero el mensaje es claro, además resalta el legado personal y profesional de Jorge Enrique:

“Querido viejo, ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas. Gracias por ser mi motivo, mi orgullo y el motor que empujó mi vida. Tus valores, tu alegría y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”, redactó “El Patrón”.

Al emotivo mensaje de su hijo, también se suman escritos de apoyo y fortaleza por parte de los clubes donde jugó: Deportes Quindío, Santa Fe y Deportivo Pereira, además del mensaje de la Dimayor que reconoce la grandeza de “El Hacha”. Este legado se mantendrá vivo con el tiempo, pues el apellido Bermúdez en el FPC será sinónimo para siempre de fortaleza y seguridad en el fondo de la defensa.

Una anécdota con Sapuca

Aparecido Donizete de Oliveira, más conocido como Sapuca, fue uno de los delanteros de la liga colombiana más temidos en la década de los 80. Cuando pasó por Atlético Nacional entre 1983 y 1985, tuvo varios enfrentamientos contra Jorge Enrique Bermúdez.

En el programa de La FM, “Pélaez y De Francisco”, Hernán Pélaez comentó una anécdota que le contó Bermúdez hace unos años, donde menciona que el delantero Sapuca es el más duro al que enfrentó. “Sapuca le metió un codazo en la boca a Bérmudez que le reventó la lengua”, contó Pélaez sobre el enfrentamiento entre el brasileño y el central criollo.

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¿Quién fue Jorge Enrique “El Hacha” Bermúdez?
Jorge Enrique Bermúdez fue un histórico defensor central del fútbol colombiano y la máxima leyenda del Deportes Quindío, club con el que disputó más partidos que cualquier otro jugador en su historia.
¿Qué dijo el “Patrón” Bermúdez tras la muerte de su padre?
El “Patrón” publicó en Instagram una emotiva carta en la que recordó a su padre como su motivo, orgullo y motor de vida, y destacó los valores, la alegría y el cariño que Jorge Enrique dejó en su familia.
¿Cuál es la anécdota de Jorge Enrique Bermúdez con Sapuca?
Según una anécdota contada por Hernán Peláez en el programa “Peláez y De Francisco”, Bermúdez consideraba al brasileño Sapuca, delantero de Atlético Nacional entre 1983 y 1985, como el rival más duro que enfrentó. En uno de sus duelos, Sapuca le dio un codazo en la boca que le causó una grave herida en la lengua.
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