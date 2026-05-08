Jota Pe Hernández denuncia supuesto plan para asesinarlo junto a su familia: “riesgo real e inmediato”

El senador Jota Pe Hernández denunció públicamente que fue informado sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia, situación que calificó como una amenaza “directa e inminente” y frente a la cual aseguró que existe un “riesgo real e inmediato”.
A través de una carta fechada el 8 de mayo de 2026 y dirigida al Senado de la República, el congresista afirmó que recibió información oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre un supuesto plan para asesinarlo.
En el documento, Hernández señaló que la comunicación de la Fiscalía incluye elementos de juicio relacionados con una denuncia penal que actualmente se encuentra en curso y que, según indicó, sustentaría la gravedad de la amenaza.