Joven futbolista antioqueño murió en accidente en Brasil y su familia clama por apoyo para repatriar el cuerpo

Fabio Andrés Palacio hizo todo lo que estuvo en sus manos por ser futbolista profesional. Siguiendo ese sueño que le había sido esquivo, llegó hasta Brasil donde esperaba, por fin, que su carrera profesional despegara para ayudar a su familia. Pero el sueño se truncó definitivamente.

Fabio había llegado hace tres meses a Río de Janeiro. Después de tocar puertas en varios equipos colombianos sin tener resultados. Decidió entonces intentarlo por última vez, y para ello viajó hasta Brasil, donde buscó la oportunidad de probarse en algún club. “Él me dijo: ‘pa, me voy para Brasil, voy a intentarlo la última vez’ y yo, ‘hijo, pues uno como padre que quiere ver a su hijo triunfar, sí, nos vamos, démosle’”, relató Diomedes Palacio Flórez, padre del fallecido.

Mientras esperaba que la vida le sonriera con una oportunidad en un club, Fabio consiguió trabajo al cual llegaba en motocicleta. Justamente, yendo hacia su trabajo, se topó con un bus y pese a intentar evadirlo perdió el control de la motocicleta y falleció producto del violento choque en la autopista Amaral, en la localidad de Campo Frío. “Él se fue con sus sueños de ser futbolista y bueno, en este momento me dan la triste noticia de que falleció en la vía”, relató su padre.

El accidente truncó una vida joven y apagó la alegría de un hogar, pues, según el padre de Fabio, su hijo era “el rey de la alegría, una persona extrovertida que siempre tenía algo para hacer”.

En medio del dolor, la familia se encuentra sumida en la tramitología con Cancillería para intentar recibir alguna ayuda que permita la repatriación pronta del cuerpo. “Que nos colaboren con el traslado del cuerpo de mi hijo, ya que él es colombiano”, agregó Fabio.

El cuerpo de Fabio Andrés se encuentra en la morgue de Río de Janeiro a la espera de poder ser reclamado y repatriado para que su familia tenga, al menos, el consuelo de poder despedir al joven alegre que hizo todo lo posible para cumplir su anhelo de ser futbolista.