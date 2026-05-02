Juan Guillermo Cuadrado no la pasa bien en Italia: el Pisa cayó de local y descendió a la Serie B de manera tempranera

Las cosas para el futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado no marchan bien en Italia. Su club, el Pisa descendió de manera tempranera a la Serie B, tras caer este viernes ante Lecce (1-2) en condición de local, por la fecha 35 del Calcio italiano.
Aunque el carrilero urabaense de 37 años ingresó al campo al minuto 81, en sustitución por el búlgaro Rosen Bozhinov, poco y nada pudo hacer para evitar la caída de su club, y la posterior pérdida de categoría tempranera, a falta de tres jornadas para culminar el campeonato italiano.
Y es que, Cuadrado, quien llegó en agosto del 2025, proveniente de un paso fugaz por Atalanta, para intentar dar una mano al club I Torri -y de paso tener la continuidad que le permitiera volver a las convocatorias de la Selección Colombia y disputar el Mundial de Norteamérica 2026- no tuvo la continuidad deseada en el club.