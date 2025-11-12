Justicia en caso de maltrato animal que indignó a Antioquia: agresor aceptó los cargos

¡Se hizo justicia! Las autoridades informaron en las últimas horas que fue judicializado Fernando Alonso Oviedo Sánchez, el hombre señalado de agredir brutalmente al perrito “Bizcocho”, en una finca del municipio de Montecristo, en Bolívar, el pasado 3 de noviembre.

El hecho que generó el repudio e indignación de los antioqueños, se conoció gracias a un video que circuló en redes sociales, donde se observa a este hombre golpeando al perro con un látigo, pateándolo y arrojándolo al suelo, provocándole graves heridas.

Según las autoridades, Sánchez habría atacado al perro por haberse comido un pedazo de carne que estaba en un mesón.

El hombre se había presentado días después del cruel acto en la estación de Policía de Yarumal, donde entregó al perro para su valoración médica. El animal fue atendido por personal especializado de la clínica veterinaria de la Universidad Remington, quienes confirmaron que el animal tiene secuelas neurológicas y de tipo comportamental derivadas del trauma sufrido por los golpes.

La Fiscalía, a través de una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó a Oviedo el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravada, cargo que fue aceptado por Sánchez.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó al perro en la clínica veterinaria y tras conocerse la judicialización, celebró el hecho en su cuenta de X.