Colombia sale por oro en BMX de los Bolivarianos con pilotos olímpicos y mundiales

Hasta en la habitación en la que está hospedado, a Juan José Velásquez Carmona se le vio practicar, en rodillos, a una velocidad asombrosa en la pequeña bicicleta en la que viene causando sensación en las pistas de bicicrós que tiene la oportunidad de correr.

Este martes, en su primer contacto competitivo en el Complejo Panamericano Costa Verde, ubicado en el Distrito de San Miguel en Lima, Perú, el antioqueño se convirtió, entre los hombres, en el piloto más rápido en las pruebas clasificatorias del BMX de la edición 20 de los Juegos Bolivarianos, torneo que este miércoles conocerá a sus nuevos campeones.

Velásquez, apodado “Fifi” y quien tiene 19 años de edad, impresiona con sus progresos. Con 31,333 segundos realizó el mejor tiempo del día, superando, de paso, a su compatriota Diego Arboleda (32,132). Ambos son los máximos favoritos para quedarse con el triunfo en la prueba en territorio peruano.

Cabe recordar que Arboleda, ahora con 29 años, fue campeón bolivariano en Valledupar-2022, por lo que se vivirá un bonito duelo por los puestos de honor entre el experimentado corredor que nació en Girardota y quien estuvo en los Olímpicos de París-2024, y la nueva promesa de este deporte, que creció en Copacabana y que a comienzos de noviembre se consagró campeón de la Copa Nacional GW Shimano de BMX. “Gracias a Dios se han venido dando los resultados. Seguimos enfocados y comprometidos en el trabajo”, sostuvo Velásquez, quien así como otros compatriotas esperan darle alegrías al país en las justas que abren el ciclo olímpico a Los Ángeles-2028.

En el BMX femenino, Colombia también pisa fuerte, pues en las rondas de clasificación, la antioqueña Valentina Muñoz y la barranquillera Sharid Fayad hicieron el 1-2. Todos ellos han estado en Mundiales.