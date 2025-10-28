Presidente de la Cámara se amordazó y amarró a su curul en el Congreso tras suspensión del Partido de la U

Con una cuerda atada al cuerpo y una tela roja cubriéndole la boca, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio, apareció así en la plenaria de este martes en señal de protesta, horas después de que el Partido de la U lo suspendiera de su militancia por tres meses.

En el cartel que sostenía en sus manos se leía: “Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y al país les digo: ánimo, ¡vamos pa’lante!”. El gesto, que buscaba simbolizar un acto de censura, se produjo tras la decisión del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de esa colectividad, que le abrió investigación formal por promover la corriente política denominada La Nueva U.

El partido aseguró que “no existe Nueva U” y que López vulneró la unidad de este grupo político al lanzar una campaña en redes sociales bajo ese nombre. Según los codirectores, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, la sanción implica que el congresista no podrá seguir presidiendo la plenaria de la Cámara mientras dure la investigación, “pues de continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”.

El conflicto interno tiene como telón de fondo las tensiones entre López y la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exdirectora del Partido de la U. En la resolución disciplinaria se le acusa de “uso indebido de símbolos oficiales” y de “violar el deber de contribuir a la unidad y organización del partido”.