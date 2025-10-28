x

Presidente de la Cámara se amordazó y amarró a su curul en el Congreso tras suspensión del Partido de la U

El presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, asistió a la plenaria amordazado y atado como señal de protesta, tras ser suspendido durante tres meses por el Partido de la U por promover el movimiento “La Nueva U” en Cali.

  • El presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, se presentó amordazado y atado en señal de protesta luego de ser suspendido por el Partido de la U. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con una cuerda atada al cuerpo y una tela roja cubriéndole la boca, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López Tenorio, apareció así en la plenaria de este martes en señal de protesta, horas después de que el Partido de la U lo suspendiera de su militancia por tres meses.

En el cartel que sostenía en sus manos se leía: Nos pueden intentar callar, pero no podrán apagar la verdad. A mi familia, a mis amigos y al país les digo: ánimo, ¡vamos pa’lante!. El gesto, que buscaba simbolizar un acto de censura, se produjo tras la decisión del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético de esa colectividad, que le abrió investigación formal por promover la corriente política denominada La Nueva U.

El partido aseguró que “no existe Nueva U” y que López vulneró la unidad de este grupo político al lanzar una campaña en redes sociales bajo ese nombre. Según los codirectores, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, la sanción implica que el congresista no podrá seguir presidiendo la plenaria de la Cámara mientras dure la investigación, “pues de continuar en ese cargo vulneraría la autonomía del Partido y podría viciar los trámites legislativos de la corporación”.

Entérese: La U suspende al presidente de Cámara por montar “disidencia” y atacar a Dilian F. Toro, ¿debe apartarse del cargo?

El conflicto interno tiene como telón de fondo las tensiones entre López y la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exdirectora del Partido de la U. En la resolución disciplinaria se le acusa de “uso indebido de símbolos oficiales” y de “violar el deber de contribuir a la unidad y organización del partido”.

Dilian Francisca Toro, exdirectora del Partido de la U y actual gobernadora del Valle del Cauca. FOTO: Colprensa.
En un comunicado divulgado este martes, López aseguró que la sanción fue injusta y que su único propósito ha sido “levantar la voz del sentir de miles de vallecaucanos inconformes con los resultados del actual equipo político que gobierna el departamento”. Explicó que La Nueva U nació como un espacio de reflexión dentro del partido y no como una escisión política, y sostuvo que su movimiento busca “hacer política con decencia, con nuevas ideas y sin los vicios de siempre”.

Comunicado oficial de Julián López Tenorio. FOTO: Cortesía.
“Mientras esta situación se resuelve jurídicamente, no presidiré nuestra plenaria. Un rol que he asumido con la mayor responsabilidad, buscando siempre el equilibrio y la garantía de los derechos de todos”, señaló López. También expresó su descontento porque, según dijo, “se castiga dentro de mi propio partido el derecho a pensar distinto”.

El presidente de la Cámara agradeció el apoyo de los vicepresidentes y colegas del Congreso y cerró su carta asegurando que “la democracia no puede ser el monopolio de unos pocos, ni dentro de los partidos ni en el país”.

Preguntas sobre la nota:

¿Qué es “La Nueva U”?
Es un movimiento político interno impulsado por López para renovar la colectividad, pero no reconocido oficialmente.
¿Qué simboliza el gesto de amordazarse en el Congreso?
Representa una denuncia pública contra la censura y la falta de libertad política dentro del partido.
¿Qué pasará con la presidencia de la Cámara mientras dura la suspensión?
El partido pidió que López sea relevado temporalmente para evitar conflictos disciplinarios.
Utilidad para la vida