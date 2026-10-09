“Estados Unidos no ha sido muy bueno con los turistas”: la fuerte crítica del exministro Trudeau a Trump

Nadie les prohibió viajar. Nadie les subió los precios. Los canadienses, sencillamente, dejaron de cruzar la frontera con Estados Unidos, y ni las rebajas de hoteles y aerolíneas los hicieron cambiar de idea. Así lo contó Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, ante los empresarios reunidos en la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en Malta, en conversación con Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del gremio. Guevara planteó el tema como el “elefante en la habitación”, es decir, cómo se reconstruye una relación cuando la confianza se rompe y por qué los ciudadanos de Canadá están optando por viajar a otros lugares. Lea más: Viajar en avión podría ser más barato: proponen bajar el IVA de los tiquetes del 19 % al 5 %

“Estados Unidos no ha sido muy bueno” con los viajeros

Trudeau arrancó diciendo que la gente escoge adónde va de vacaciones o adónde viaja por placer o por trabajo, y en esa decisión pesa más que el paisaje o lo caro que sea un lugar. “También influyen la reputación, el ambiente y si las personas se sienten bienvenidas”, señaló. Luego agregó: “En los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos”. Según el exmandatario, muchos canadienses están preocupados, por primera vez, por cruzar la frontera estadounidense. Recordó que durante generaciones los ciudadanos de ambos países han atravesado “la frontera no militarizada más larga del mundo” y que casi lo daban por sentado, con conexiones familiares, personales y comerciales “enormes y sólidas”. Asimismo, sostuvo que hay algo que pesó más que el temor, “la preocupación por viajar a Estados Unidos afectó a los canadienses, pero aún más la falta de respeto que el presidente ha mostrado hacia Canadá al decir, por ejemplo, que no es un país real”, afirmó.

Guevara matizó la conversación al decir que “una vez que llegas a Estados Unidos, la experiencia es excelente y te sientes bienvenido. Como mexicana, puedo decir lo mismo”. Añadió que los canadienses mantienen una excelente relación con estadounidenses y mexicanos, pero que la situación está afectando al sector. Y trasladó la inquietud de las empresas canadienses presentes en el auditorio, pequeñas, medianas y grandes: ¿se puede reconstruir esa relación o todo se debe a la geopolítica?

Ni sanciones ni trabas, fue decisión de la gente para no ir a Estados Unidos

Ante la pregunta, Trudeau afirmó: “Hay que entender cómo se sienten las personas, cómo se sienten los ciudadanos”. Explicó que el gobierno canadiense, incluso ante las dificultades con Estados Unidos, “no impuso sanciones, aumentó los precios ni dificultó los viajes a ese país”. Fueron los canadienses quienes optaron por no ir. Cuando el número de turistas empezó a bajar, los operadores turísticos estadounidenses, las aerolíneas y los hoteles redujeron sus precios. “Y los canadienses siguieron optando por no ir”, precisó. El resultado, según sus cuentas, “ahora mismo, las cifras bajaron más de un 20%”. Mencionó lugares como Florida, Arizona e incluso destinos cercanos, como Maine. Trudeau separó a los pueblos de sus gobiernos. “A los canadienses todavía les caen bien los estadounidenses y a los estadounidenses todavía les caen bien los canadienses”, aseguró. Lo que cambió las cosas, dijo, fue el conflicto entre gobiernos y la falta de respeto del gobierno estadounidense, que llevaron a los canadienses a decir: “Bueno, busquemos otros lugares adonde ir”. Para él, es un cambio “muy importante y revelador”, porque demuestra que el ambiente de un país y la forma en que hace sentir bienvenida a la gente son “una parte extremadamente importante del turismo”. Su recomendación a los líderes es que tengan presente que “hay consecuencias”. Puede conocer más: Canadá impondrá aranceles al acero y a los lácteos de Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones en Washington

Justin Trudeau dijo en la cumbre del WTTC en Malta que Estados Unidos no hace sentir bienvenidos a los viajeros. Los canadienses van 20% menos.

El Mundial de Fútbol: susto en las reservas y final feliz

El exprimer ministro puso como ejemplo el Mundial de Fútbol del verano pasado, que Canadá, Estados Unidos y México organizaron en conjunto. Contó que fue un éxito en Canadá y México, y que Estados Unidos tuvo tiempo para prepararse y logró dar la bienvenida a muchísimas personas, que tuvieron “una experiencia maravillosa descubriendo Norteamérica y lo amables que son los estadounidenses”. Antes del pitazo inicial, el panorama era otro. “En el periodo previo al Mundial, vimos que las reservas habían disminuido. Había personas preocupadas por viajar a Estados Unidos, que no estaban seguras y tenían miedo”, dijo. Hubo un punto en que se temió que el evento no fuera un gran éxito. “Terminó siendo un éxito, pero los países necesitan ser más consistentes. Si quieren atraer los ingresos del turismo, tienen que mostrarse abiertos al mundo, algo que Canadá siempre ha hecho”.

Por qué los gobiernos dan por sentado el turismo

Guevara también añadió a la charla una petición del gremio al mencionar que el sector genera empleo para una de cada nueve personas en el planeta y, sin embargo, a veces no recibe el apoyo que necesita. Le preguntó a Trudeau por qué los líderes mundiales dan por sentado el turismo y cómo influir en ellos. El exmandatario le dio la razón y anotó que, a diferencia de una estrategia de manufactura o de la inversión en recursos naturales, dijo, el turismo suele verse desde el gobierno “como algo que simplemente sucede y sobre lo que no hay que pensar demasiado”. En Canadá, aseguró, hicieron otra cosa y puso el siguiente ejemplo: “Nombré a un ministro de Turismo. Invertimos fuertemente en infraestructura para facilitar los viajes, pero también en campañas publicitarias internacionales para atraer visitantes”. Guevara acotó que fue una ministra “muy exitosa”. En contexto: ¿Dejaría que la inteligencia artificial le organice sus vacaciones? Así está cambiando la forma de viajar Trudeau sostuvo que resaltar el peso económico del sector turístico es útil, pero que su aporte va más allá. Los empleos turísticos, en particular para los jóvenes, “también contribuyen a construir nuestra nación”. Habló de su propia hoja de vida. “Mis primeros trabajos fueron como monitor de campamento y guía de rafting en aguas bravas. Trabajé en un restaurante y como portero en una discoteca. Aprendí a resolver conflictos y a tratar con las personas”, contó. Comparó esa experiencia con pasar un verano en una oficina, “por ejemplo, como recepcionista en el consultorio dental de tu padre”. Un trabajo en hotelería o turismo, dijo, puede ser mucho más profundo y moldear el tipo de adulto en que se convierte una persona, porque implica conocer gente nueva y descubrir las diferencias, incluso sin salir del propio país.

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