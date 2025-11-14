“Empecé a sentir que estaba perdiendo mi magia”: conmovedor mensaje entre lágrimas de Karol G en los Latin Grammy

Karol G aprovechó la plataforma de los Latin Grammy para compartir un mensaje bastante personal y desolador sobre lo que ha sido su vida y su carrera con la llegada del éxito y la fama, sobre todo este último año.

Le puede interesar: Fundir el Grammy para hacer una cadena: Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron cinco premios. Aquí los ganadores

“Voy a hablar de lo que ha pasado en mi vida con la llegada del éxito, que pasan cosas muy bonitas, pero a la vez llega confusión y llegan muchas dudas todo el tiempo. Lo único que quiero decir es que últimamente todo el mundo tiene una opinión, últimamente hay mucha gente profesional opinando qué deben y qué no deben hacer las personas, qué les debe gustar, qué no les debe gustar, cómo se deben vestir, cómo deben hacer lo que sea y de cierta forma empecé a sentir que todo lo que estaba haciendo estaba dejando de estar bien y que estaba perdiendo mi magia, que estaba perdiendo el encanto, eso me pasó este año durante una etapa rara de mi vida y lo único que quedó de todo eso, para mí fue volver a la raíz, volver a la intención y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, porque me gusta y porque nací para esto”, dijo la cantante con la voz quebrada.

Aunque la cantante paisa no se refirió a las situaciones específicas que la llevaron a sentirse así, es claro que este no ha sido un gran año para ella. En las últimas semanas se ha hablado del fin de su relación con Feid, y antes de esos rumores, se habló mucho de su álbum Tropicoqueta, que fue recibido con fuertes críticas.

Entre otras cosas, se dijo que estaba copiando a Bad Bunny por explorar diversas músicas populares como lo hizo el puertorriqueño en su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, publicado en enero de este año, también se dijo que estaba promoviendo una imagen perjudicial de la mujer latina, demasiado sexualizada y estereotipada.