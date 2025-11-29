x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Latam cancela un solo vuelo a San Andrés por revisión de aviones A320; esto es lo que pasará con los pasajeros

Pese a la coyuntura por las nuevas medidas de Airbus y la EASA, Latam confirmó que solo un vuelo resultará afectado, garantizando alternativas rápidas para los viajeros.

  • Latam cancelará un solo vuelo en la ruta Bogotá–San Andrés. FOTO: Cortesía.
    Latam cancelará un solo vuelo en la ruta Bogotá–San Andrés. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Latam Airlines Colombia informó este sábado que cancelará únicamente un vuelo ida y vuelta en la ruta Bogotá–San Andrés–Bogotá, luego de aplicar las medidas preventivas recomendadas por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para aeronaves de la familia A320.

La aerolínea aseguró que los pasajeros afectados serán contactados directamente y recibirán opciones para reprogramar su viaje en un plazo máximo de 24 horas respecto a su vuelo original.

La compañía también habilitó la posibilidad de cambiar la fecha de viaje o solicitar la devolución total sin costo a través de la sección “Mis Viajes” en su sitio web.

Latam lamentó los inconvenientes que esta situación, ajena a su voluntad, pueda generar y agradeció la comprensión de los usuarios mientras se implementan las medidas de seguridad establecidas por los fabricantes.

Noticia en desarrollo.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida