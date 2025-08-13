Liberan a activista colombo-venezolana que fue arrestada tras protesta por presos políticos en Caracas: el régimen de Maduro se pronunció

La activista de derechos humanos colombo venezolana, Martha Lía Grajales, quien la justicia de Venezuela procesa por “incitación al odio” y “conspiración”, fue excarcelada este martes, confirmó su esposo Antonio González.
Grajales, al frente de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto poco después de una manifestación a favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido el lunes su“liberación inmediata”.