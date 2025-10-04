Los lazos en contratos de Afinia con Emilio Tapia y el “turco” Hilsaca

No solo los testimonios de testigos están orientando a los investigadores sobre las presuntas irregularidades en la contratación dentro de Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, durante la gerencia de Javier Lastra y la administración de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, lo que demostraría que el mandatario habría “vendido” la empresa para favorecer políticos.
Apoyados en un ejercicio de arqueología forense sobre la documentación, las autoridades ahora están detrás de una contratación por 460.000 millones de pesos que causa extrañeza porque se hizo con empresas que generaban dudas evidentes sobre su capacidad operacional y riesgo reputacional por posible corrupción, lo que hace pensar en un presunto favorecimiento a intereses particulares.
Entre los posibles beneficiarios en parte de los contratos hay firmas ligadas con personas cercanas al presidente Gustavo Petro, así como empresas que han tenido vasos comunicantes con el condenado por corrupción Emilio Tapia y con el controvertido empresario del litoral Alfonso “el turco” Hilsaca.
Tapia estuvo comprometido en el escándalo del carrusel de la contratación en el cual se malversaron cerca de dos billones de pesos en Bogotá en 2009, por lo cual pagó casi siete años y medio de cárcel; y apenas desde abril pasado quedó de nuevo en libertad tras purgar una condena de 6 años y tres meses por su participación en la contratación fraudulenta de Centros Poblados para proveer de internet las áreas alejadas del país, donde se habrían perdido 70.000 millones de pesos.
Por su parte, Hilsaca es un potentado empresario costeño, que entre otras cosas detenta los contratos del alumbrado público en muchos municipios del país, pero lo más importante es que se le atribuye una poderosa red de relaciones e influencias políticas a base del apoyo a campañas proselitistas. Igualmente, se le ha señalado por los presuntos lazos que habría tenido con sectores del paramilitarismo. De hecho, en 2009 tuvo medida de aseguramiento como presunto determinador de la llamada Masacre de la Torre del Reloj en la que, seis años antes, el frente paramilitar Canal del Dique mató a cuatro mujeres en el centro histórico de Cartagena. Pagó ocho meses de cárcel pero salió por falta de pruebas, aunque volvió a estar entre rejas en 2010 porque grabaciones, documentos y testimonios de exjefes paras lo señalaron como auxiliador.
Más recientemente, dentro del proceso penal por presunta corrupción contra Nicolás Petro, el hijo del Jefe de Estado, la esposa de este, Day Vásquez, mencionó que Hilsaca habría aportado $400 millones para la campaña del actual mandatario colombiano.
En el caso de Afinia, a estos dos personajes los han mencionado testigos como parte del presunto ardid para controlar la contratación y poner gerente mediante la compra de una especie de franquicia a funcionarios corruptos de alto nivel en la administración pasada de Medellín. Por ello se habría pagado 8 millones de dólares, según denunció el alcalde Federico Gutiérrez y existen también correos electrónicos y otros documentos que muestran las presiones y maniobras de los alfiles de Quintero para que fuera Lastra quien llevara las riendas de la recién creada filial de EPM en la Costa Atlántica.
Vale recordar también que tras la entrada en operación de Afinia bajo la sombrilla de EPM a partir de un acuerdo entre el expresidente Iván Duque y el alcalde Quintero, de inmediato se desató gran expectativa por la bonanza de contratos que se veía venir, pues el compromiso de EPM era invertir cerca de $10 billones en una década con el fin de desatrasar la infraestructura de conducción de energía en cinco departamentos que atiende en el Caribe: Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y parte de Magdalena.
Hay versiones tanto de reuniones en Medellín como de encuentros clandestinos en una finca en las afueras de Cartagena para finiquitar negocios. Y ahora la Fiscalía está siguiendo la pista a otra documentación relacionada con la contratación celebrada en el periodo de Lastra (agosto de 2021 a 31 de enero de 2024).
De manera especial, los reflectores se están posando en los contratos que terminaron beneficiando a dos empresas que tendrían relación con Hilsaca y Tapia: LT Buildings y AGM Desarrollos.
Con relación a LT Buildings, la firma cercana a Tapia, Afinia suscribió cuatro contratos con la Unión Temporal Concorplanet MED, de la cual ella hacía parte, por un monto de 88.417 millones de pesos. El objeto era ejecutar obras de construcción y remodelación de redes eléctricas en el departamento de Córdoba, de acuerdo con el informe de Control Risks.