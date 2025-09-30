“Podrían pedir a Quintero en extradición por Afinia y Canacol”: Federico Gutiérrez

Un día después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos (algo así como el vicecanciller) dijera que con gusto le quitaría la visa a Daniel Quintero —después de que él mismo pidió que se la quitaran, supuestamente en solidaridad con el presidente Petro—, y luego de que el senador republicano Bernie Moreno dijera que también hay que encontrar “dónde ha escondido su plata”, el alcalde Federico Gutiérrez le entregó a la cúpula diplomática de Estados Unidos en Colombia documentos que probarían que la plata producto de la presunta corrupción de Quintero habría ido a parar a Estados Unidos.
Según Gutiérrez, de llegar a comprobarse que un solo dólar producto de la posible corrupción de Quintero y su equipo fue a dar a ese país, el precandidato presidencial del Pacto Histórico podría ser pedido en extradición.