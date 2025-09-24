Alerta en sector del gas por maniobra de Canacol y varias demandas que no se conocían

Canacol Energy hizo una solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que se guarda como un secreto en la industria del gas. La empresa ha pedido que le permitan transferir el manejo de los yacimientos gasíferos más importantes ubicados entre los departamentos de Córdoba y Sucre a una filial suya, Cantana Energy, que tiene sede en Suiza y también sucursal en Colombia.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a la solicitud, con fecha del 18 de julio pasado. En dos cartas, CNE Oil & Gas y CNEOG –empresas del conglomerado Canacol– le piden a la ANH el visto bueno para la firma de un otrosí para el cambio de titularidad en siete contratos de exploración y producción.
Estos contratos representan la mayor parte de la operación de Canacol en materia de gas y a su vez esta es la segunda compañía del sector en el territorio nacional, después de Ecopetrol, con aproximadamente el 17% del mercado.
Lea también: ¿Demanda en Canadá por negocio de Medellín podría aguar la venta de Canacol a Ecopetrol?
Razón suficiente para que entre algún sector de la élite de la industria del gas esté rondando la pregunta de ¿qué se propone Canacol con esta maniobra?
El asunto es de crucial importancia, sobre todo en momentos en se estaría cocinando la compra por parte de Ecopetrol, la principal empresa de hidrocarburos de Colombia, cuyo capital es en su mayoría estatal.
Un actor del sector le dijo a este diario que habría que estar pendientes a ver si lo que busca Canacol es pasar los activos a esta compañía, Cantana Energy, para dejar las deudas y los líos legales en otra firma.
“Habrá que ver si, por un lado, quieren dejar la parte pulpa del negocio y lo venden, y por el otro lado dejan el cascarón, que al quedar sin los activos, pues no tendría como responder a las deudas y a las demandas”, explicó el especialista.
Canacol tiene más de 700 millones de dólares en deuda, así al menos una demanda colectiva en Canadá, que ha revelado este diario, y por lo menos otras tres en Bogotá.
Sin embargo, hay otros expertos como el exministro de Minas, Amylkar Acosta, que no ven la movida con suspicacia porque, según él, esta cesión de contratos suele ser recurrente y sobre todo en multinacionales. “Incluso Ecopetrol tiene muchas empresas que llaman vehículos para hacer negocios”, dijo y puso otro ejemplo: lo que hizo recientemente ISA al decidir traspasar los activos de Transelca a Intercolombia, otra filial suya, para que la primera se concentre en energías renovables mientras que la segunda herede el negocio de transmisión de electricidad.