Los Pachenca: quiénes son y cómo opera el grupo paramilitar que ahora está en la mira del Gobierno

En lo que representa uno de los embates más contundentes contra la cúpula de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocida también como ‘Los Pachenca’, la Policía confirmó este lunes que fue abatido José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo.
Señalado por las autoridades como el segundo al mando de la organización —ubicado en la línea jerárquica solo por debajo de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho—, ‘Cholo’ era el engranaje clave que articulaba el brazo financiero, el control del narcotráfico hacia Centroamérica y las operaciones militares del grupo tras más de 15 años de trayectoria delictiva.
El operativo, confirmado por el presidente Abelardo de la Espriella, fue ejecutado de manera articulada por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), la Fiscalía y la Fuerza Aérea Colombiana.
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La acción militar no solo dejó a siete integrantes dados de baja y tres capturados, sino que permitió la incautación de un fusil de alta precisión Barrett calibre .50, lanzagranadas y abundante munición.
Sin embargo, el impacto del golpe se sintió de inmediato en las calles y corredores viales del Magdalena: en respuesta a la baja de su comandante, reductos de las ACSN ordenaron el cierre de la vía entre Calabazo y Santa Marta e incineraron dos buses de transporte público en el puente del 11 de Noviembre, intentando imponer un paro armado a la fuerza.
La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, aseguró que no existe un paro armado en el departamento.
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