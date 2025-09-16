Testigo de presunto intento de negocio de Miguel Quintero sobre el lote Carabineros le pide pista a la Fiscalía

Un testigo clave de la cita en la que, presuntamente Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pretendía negociar por debajo de la mesa un lote del Distrito, está que se habla y lo curioso es que fue él quien tuvo que buscar a la Fiscalía y no al contrario, como debería ser.
Esta persona, cuyo nombre no revelamos por razones de seguridad, fue el mismo empresario que inicialmente le dio su testimonio a EL COLOMBIANO para el artículo publicado al respecto en mayo de 2022, en el que se dieron detalles exactos de la reunión del primero de septiembre de 2021 en el edificio Salamanca, en la que, según dijo, el hermano mayor del entonces alcalde le ofreció el mencionado terreno, por el cual debía pagar de 10.000 a 12.000 millones de pesos de manera oficial y otros 33.000 o 35.000 millones “por debajo”.
Luego, el testigo dio la misma versión ante el ente investigador. Sin embargo, más de cuatro años después de lo acontecido y a tres de haberse hecho la denuncia pública, no se conocen avances en la indagación ni este ha sido llamado a ampliar su versión sobre los hechos, por lo cual decidió escribirle a la Fiscal General que está dispuesto a aportar lo que sabe sobre el tema.