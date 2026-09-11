Testigo clave de escándalo en la UNGRD pidió ser trasladado a otro centro de detención

Luis Carlos Barreto Gantiva se convirtió en una de las piezas clave de la Fiscalía para reconstruir cómo operó el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Sus declaraciones han servido para sustentar investigaciones contra exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos vinculados al caso.
Ahora, mientras continúa colaborando con la justicia, el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo pidió ser trasladado a un centro especial de reclusión al considerar que su seguridad podría verse comprometida en el lugar donde permanece detenido.
Su abogado aseguró que las condiciones actuales dificultan incluso la comunicación con su defendido y señaló que, por tratarse de un testigo en varios procesos judiciales, debería permanecer en un establecimiento destinado a exfuncionarios públicos.
La preocupación de la defensa radica en que Barreto no solo aceptó colaborar con las autoridades, sino que obtuvo un principio de oportunidad mediante el cual se comprometió a entregar información sobre los hechos de corrupción que rodearon a la UNGRD.
Ese beneficio judicial cobija los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.