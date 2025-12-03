¿Maduro, realmente asustado? Cambia hasta de cama y celular por presiones de Trump

Nicolás Maduro parece sentir “pasos de animal grande” ante la constante presión del gobierno estadounidense para que deje el poder en Venezuela. Su homólogo, Donald Trump, ha recurrido a una estrategia de presión sin precedentes en el Caribe, y a su vez al diálogo intentando encontrar una transición pacífica en la nación suramericana; sin embargo, esta última no ha dado frutos por lo que se teme que en las próximas semanas el mandatario norteamericano dé la orden a sus tropas de atacar por tierra a Venezuela y sacar a Maduro de donde esté. Lea aquí: Estas son las condiciones que puso Nicolás Maduro para dejar Venezuela y la respuesta de Donald Trump Y es que muchos, en medio de este despliegue militar contra el narcotráfico que cada vez se acerca más a Venezuela y con ello al cartel de los Soles, han asegurado que Maduro no termina el año en el poder y por eso el líder del régimen está tomando acciones extremas para protegerse.

The New York Times señala este miércoles que el mandatario venezolano ha reforzado su seguridad personal, “incluido un cambio de camas”, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense. “Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular (...)”, señala el medio estadounidense que cita a siete personas cercanas al gobierno venezolano que hablaron bajo condición de anonimato. Siga leyendo: ¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro? Describieron, así mismo, toda una atmósfera de tensión y preocupación en el círculo íntimo del presidente que frente a sus seguidores ha tratado de restar importancia a las amenazas de Estados Unidos, transmitiendo una apariencia despreocupada y relajada. Pero hasta en esas intervenciones públicas se nota el nivel de alerta del régimen. Maduro, “se ha dirigido al público venezolano casi a diario, con lo cual mantiene el bombardeo de relaciones públicas que ha caracterizado su gobierno en los últimos años”, describe el NYT; sin embargo, “ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo, y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados”.