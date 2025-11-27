El ingenioso movimiento de ajedrez de EE. UU. en República Dominicana que reordena el tablero del Caribe: ¿se enfoca en Colombia y Venezuela?

El gobierno de Donald Trump acaba de hacer una de sus jugadas más astutas en el marco de las operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Y es que Luis Abinader, presidente de República Dominicana, autorizó que el país norteamericano utilizara temporalmente su Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas con el fin de instalarse y combatir, desde un ángulo estratégico, a las narcolanchas que se dicen salir de Suramérica. El anuncio se produjo durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Santo Domingo, en un momento en que Washington busca aumentar la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar un cartel de la droga. En contexto: República Dominicana permitirá a EE. UU. utilizar instalaciones para operaciones en el Caribe “Hemos autorizado a Estados Unidos, por tiempo limitado, a utilizar áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de aeronaves, incluyendo el reabastecimiento de combustible y el transporte de equipos y personal”, dijo el presidente Luis Abinader en conferencia de prensa. Esto ocurre en medio de la reciente designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, lo que permite a EE. UU. la facultad de congelar activos, investigar a personas vinculadas y solicitar que otros países se sumen para bloquear a sus miembros en ámbitos financieros y de seguridad.

Una jugada de ajedrez por parte de EE.UU.

El movimiento de EE. UU. le otorgará una posición estratégica para atacar de frente a cualquier narcolancha e incluso para incrementar la presión sobre Venezuela. Trump aseguró que actuará “por las buenas” si Maduro coopera con un diálogo... pero, si no lo hace, procederá por las malas. “Si podemos hacer las cosas por las buenas, bien. Si tenemos que hacerlo por las malas, también”, aseveró.

Esta es la ruta acuática que normalmente se utiliza para enviar droga a Estados Unidos. Las flechas con mayor intensidad de color azul indican la frecuencia de las incautaciones. FOTO: Tomada de la BBC

Tal parece que el líder republicano está cumpliendo con su palabra, porque este martes el portal Flightradar24, un servicio que permite rastrear vuelos en tiempo real a nivel mundial, identificó el vuelo de aviones militares B-52, F/A-18 y E-2 que habrían salido desde Minot AFB (EE. UU.), cruzando el Golfo de México y reactivado su transpondedor modo S en el Caribe, cerca de Aruba y Curazao, con el objetivo de posicionarse frente a Paraguaná, en el norte de Venezuela. Amplíe la noticia: Las rutas del narcotráfico: mapas que revelan el viaje de la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos

¿Por qué República Dominicana es un “jaque” geopolítico?

Con la entrada de RD, ya estamos hablando de un movimiento en jaque (aunque no un jaque mate todavía) por parte de Norteamérica. La isla está situada al noreste de Venezuela; es decir, que existe una cercanía con la Península de Paraguaná de aproximadamente 850–900 km hacia el noreste - donde curiosamente se encuentra el importante complejo refinador de petróleo conocido como el Centro de Refinación Paraguaná (CRP)-. Observando el mapa, queda claro que desde República Dominicana EE. UU. obtiene un acceso estratégico casi total al mar Caribe, con proyección directa hacia gran parte de Centroamérica, Cuba, Panamá, Colombia, Venezuela e incluso las Guyanas. Se trata de un movimiento inteligente, ya que por el océano Pacífico existe una mayor restricción operativa debido a la postura del gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

Washington ha atacado a una veintena de lanchas de presuntos narcotraficantes desde septiembre, y ha matado a unas 83 personas. “Quiero que quienes observan la explosión de las embarcaciones narcoterroristas entiendan que nos tomamos esta misión muy en serio”, indicó por su parte Hegseth. “Totalmente en serio”.

“Contamos con la mejor inteligencia, los mejores abogados y el mejor proceso para comprender, dentro de estas redes, de dónde vienen, adónde van, qué transportan y cuáles son sus intenciones”, continuó. Hegseth dijo que su país está listo para “pasar a la ofensiva” y “cambiar la dinámica de toda la región”. “Debemos enfrentar a los narcoterroristas y sus actividades ilegales con fuerza y rapidez. Ese es el único lenguaje que entienden: fuerza y acción rápida”, enfatizó. Con información de AFP* Siga leyendo: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela Bloque de preguntas y respuestas