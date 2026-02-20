Estas mafias se atreven a enviar narcolanchas por el Caribe, pese a ataques de EE.UU., entre ellas el Clan del Golfo

La Fuerza Naval de Estados Unidos completó 42 ataques en aguas internacionales del océano Pacífico y el mar Caribe, desde que inició su intervención militar contra el narcotráfico, y aún así, todavía los narcos siguen despachando drogas por esas rutas.

El despliegue de ocho buques, un portaaviones, un submarino y más de 4.000 uniformados comenzó a finales de agosto de 2025, y produjo el primer bombardeo el 2 de septiembre, que dejó 11 muertos en el Caribe.

El más reciente fue el 16 de febrero de 2026, con un triple ataque en el Pacífico Oriental y el Caribe, que dejó también 11 víctimas.

Según el conteo de la Fundación Insight Crime, que analiza el comportamiento del crimen en las Américas, a la fecha van 145 personas fallecidas en la intervención bélica, denominada Lanza del Sur.

No obstante, el hecho de que todavía sigan zarpando narcolanchas por esos sectores, sin importar el despliegue letal de los norteamericanos, implica que la Fuerza Naval de EE.UU. no ha resultado ser disuasiva para los traficantes.

Más allá de que el flujo de drogas use otros medios, como avionetas, vehículos terrestres (vía Centroamérica) y buques mercantes, las lanchas y semisumergibles continúan zarpando desde Colombia, Ecuador y Venezuela hacia Norteamérica, atravesando aguas custodiadas por los radares y marinos estadounidenses.

¿Cuáles son las principales organizaciones criminales detrás de esas rutas?