“No estoy dispuesto a permitir que manche mis manos con sus crímenes”, el manifiesto enviado por el hombre que quería atentar contra Trump

El hombre armado que sumió en el caos una gala de la prensa en Washington, a la que asistía el presidente Donald Trump y numerosos altos funcionarios, fue identificado el domingo por medios estadounidenses como un ingeniero mecánico de 31 años oriundo de California.
Le puede interesar: ¿Coincidencia? Dos atentados contra presidentes estadounidenses en el mismo hotel, los casos de Trump y Reagan
Pocas horas después de los disparos efectuados afuera del salón donde se celebraba el sábado la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Trump publicó una foto del sospechoso esposado, boca abajo sobre un piso alfombrado.
El hombre de pelo castaño y bigote fue presentado por varios medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente en Torrance, un suburbio del suroeste de Los Ángeles, California.
Trump contó el domingo al canal Fox News que el sospechoso, que había intentado pasar por un arco de detección de metales situado en la entrada del salón, había dejado un manifiesto.
“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, no cabe duda”, declaró el mandatario, y lo describió como una persona “muy perturbada”.