Barrio a barrio: mapa de las zonas donde operan ‘Los Pachenca’, los paramilitares que azotan Santa Marta y Riohacha

‘Los Pachenca’ quedaron en la mira del Gobierno de Abelardo De la Espriella. En apenas dos días, la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada dejó como principal resultado la muerte de alias Cholo, segundo cabecilla de la organización, junto con otros siete integrantes, mientras el Ejecutivo ordenó reforzar la presencia militar en Santa Marta ante la amenaza de esta estructura armada.
Tan solo este miércoles, el presidente De la Espriella informó en X que 76 personas detenidas por sus presuntos vínculos con la organización, recluidas actualmente en cárceles de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, serán trasladadas a prisiones de máxima seguridad.
Entérese: Los Pachenca: quiénes son y cómo opera el grupo paramilitar que ahora está en la mira del Gobierno