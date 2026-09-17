Capturaron a señalado de feminicidio de turista holandesa en Salento; así fue la investigación

Marlies Minke Genz salió sola de su hotel el 25 de mayo rumbo a una finca cafetera de Salento. Las cámaras siguieron sus pasos hasta un punto ciego. Seis días después, su cuerpo fue encontrado en un lago. Ahora la Fiscalía capturó a un hombre que estaría involucrado en el crimen.
La mujer, de 41 años y nacionalidad neerlandesa, salió el 25 de mayo del hotel donde se hospedaba en Salento, Quindío. Su destino era la finca El Ocaso, en la vereda Palestina, donde tenía previsto participar en una actividad cafetera. Caminó sola.
Las cámaras de seguridad registraron parte de ese trayecto. La turista avanzaba con un bolso rosado y, según la reconstrucción realizada por los investigadores, no se observaba que alguien la estuviera siguiendo.
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Pero el registro se interrumpió. A unos metros del lugar hacia el que se dirigía se encontraba el punto ciego que durante días dejó sin respuesta una pregunta: ¿qué ocurrió con Marlies después de que salió del alcance de las cámaras?
Genz llegó a Salento el 21 de mayo pasado, fecha en la que realizó el proceso de registro en el hostal donde se hospedaba. La turista neerlandesa había arribado al país días atrás para recorrer diversos destinos turísticos antes de su trágica desaparición.
Este miércoles, la investigación dio un giro. Funcionarios del CTI capturaron a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, de 38 años, señalado por el ente investigador de estar involucrado en el crimen de la turista.
Mendoza, según los registros de las autoridades, es procedente de Caracas, Venezuela, y quedó a disposición de un fiscal del Quindío. La Fiscalía prepara la imputación por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado.
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