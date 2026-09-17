Capturaron a señalado de feminicidio de turista holandesa en Salento; así fue la investigación

Marlies Minke Genz salió sola de su hotel el 25 de mayo rumbo a una finca cafetera de Salento. Las cámaras siguieron sus pasos hasta un punto ciego. Seis días después, su cuerpo fue encontrado en un lago. Ahora la Fiscalía capturó a un hombre que estaría involucrado en el crimen. La mujer, de 41 años y nacionalidad neerlandesa, salió el 25 de mayo del hotel donde se hospedaba en Salento, Quindío. Su destino era la finca El Ocaso, en la vereda Palestina, donde tenía previsto participar en una actividad cafetera. Caminó sola. Las cámaras de seguridad registraron parte de ese trayecto. La turista avanzaba con un bolso rosado y, según la reconstrucción realizada por los investigadores, no se observaba que alguien la estuviera siguiendo. Lea también: Lo que se sabe del hallazgo de niña en una alcantarilla en Bogotá: esto dicen las autoridades Pero el registro se interrumpió. A unos metros del lugar hacia el que se dirigía se encontraba el punto ciego que durante días dejó sin respuesta una pregunta: ¿qué ocurrió con Marlies después de que salió del alcance de las cámaras? Genz llegó a Salento el 21 de mayo pasado, fecha en la que realizó el proceso de registro en el hostal donde se hospedaba. La turista neerlandesa había arribado al país días atrás para recorrer diversos destinos turísticos antes de su trágica desaparición. Este miércoles, la investigación dio un giro. Funcionarios del CTI capturaron a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, de 38 años, señalado por el ente investigador de estar involucrado en el crimen de la turista. Mendoza, según los registros de las autoridades, es procedente de Caracas, Venezuela, y quedó a disposición de un fiscal del Quindío. La Fiscalía prepara la imputación por los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado. No se pierda: Fiscalía pide condena para acusados por muerte del estudiante de Los Andes Jaime Esteban Moreno: podrían recibir hasta 50 años de cárcel

¿Qué pasó con Marlies Minke Genz en Salento?

Marlies había llegado al Eje Cafetero para hacer turismo y se encontraba hospedada en un hotel del casco urbano de Salento. El 25 de mayo salió del hotel y emprendió el camino a pie. Después, sus familiares y las personas encargadas de su hospedaje perdieron contacto con ella. Los trabajadores del lugar reportaron su desaparición y comenzó una búsqueda que involucró a las autoridades locales y a la Fiscalía. La revisión de las cámaras se convirtió entonces en una de las principales herramientas para reconstruir sus últimos movimientos. No se pierda: A la cárcel el exmilitar señalado de asesinar a su esposa e hija de 10 años: hallaron los cuerpos en su carro Los investigadores siguieron las imágenes disponibles en diferentes puntos de Salento, tanto en el área urbana como en la zona rural. Así lograron establecer que Marlies había avanzado hacia Palestina y que llevaba consigo un bolso rosado. El problema estaba más adelante: las cámaras dejaban de registrar su recorrido antes de llegar al sitio donde tenía previsto continuar con su plan turístico. La búsqueda terminó el 31 de mayo, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Marlies cerca del lugar hacia el que se dirigía. En contexto: Macabro hallazgo: Capturaron a hombre que llevaba cadáveres de una mujer y niña en un carro en la vía al Llano El cadáver estaba en un pequeño lago de la vereda Palestina y presentaba un avanzado estado de deterioro por las condiciones del sitio. En ese momento todavía no estaba claro qué había ocurrido. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 1 de la Seccional Vida del Quindío, con apoyo de investigadores del CTI. Las autoridades debían reconstruir no solo el recorrido de la turista, sino también lo sucedido durante el lapso en el que desapareció del registro de las cámaras. El secretario del Interior del Quindío, Jaime Pérez, había explicado que los investigadores lograron seguir las imágenes hasta un punto ubicado aproximadamente a 100 metros del sitio hacia el que se dirigía la mujer. A partir de allí había un vacío. Fue en esa zona donde posteriormente se concentraron las labores de búsqueda.

¿Cómo identificaron al hombre capturado?

La Fiscalía comenzó a cruzar la información obtenida durante la investigación con diferentes fuentes y herramientas de análisis. De acuerdo con las autoridades, las evidencias fueron sometidas a procedimientos especializados, entre ellos elaboración de fotogramas, cotejos morfológicos, análisis de vínculos e interceptación legal de comunicaciones. Los investigadores analizaron las imágenes para obtener información que permitiera identificar personas y movimientos relevantes para el caso. Entérese: Rescataron a esposa de exalcalde de Simití tras secuestro: la dejaron abandonada cerca del río Magdalena A esto se sumó el análisis de posibles vínculos entre personas relacionadas con la investigación y la información obtenida mediante interceptaciones autorizadas judicialmente. Según la Fiscalía, ese conjunto de elementos permitió identificar e individualizar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare como presunto responsable del crimen. Con esos elementos, el ente investigador solicitó una orden de captura. El detenido será presentado ante un juez de control de garantías del Quindío. La Fiscalía anunció que le imputará los delitos de feminicidio agravado y hurto calificado. No se pierda: Así fue el operativo que permitió rescatar a una niña de 7 años que iba en una camioneta hurtada en Bogotá El primero está relacionado con la muerte violenta de Marlies y el segundo con la hipótesis investigativa de que, además del asesinato, habría ocurrido un apoderamiento de bienes de la víctima. La audiencia será determinante para conocer los elementos que tiene la Fiscalía contra Mendoza y la forma como el ente investigador reconstruyó los hechos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas