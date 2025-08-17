Amigo de Saade y especialista en procedimientos alternativos: ¿quién es el “médico de la Sierra” que inyecta a Petro en la cabeza?

José Villafañe, médico con formación académica y ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, se convirtió, por recomendación de Alfredo Saade, el polémico funcionario que hasta esta semana se desempeñó como jefe de gabinete del gobierno, en uno de los responsables de la salud del presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó el mismo Villafane al publicar en sus redes sociales varias imágenes en las que se ve cómo inyecta al presidente en la Casa de Nariño.
En una de las grabaciones se observa al jefe de Estado sometiéndose a un procedimiento que incluye aplicaciones en la cabeza, la cara y el cuello. Sin dar detalles sobre a qué tipo de tratamiento se está sometiendo el mandatario, Villafañe dijo: “¡Todo tiene siempre un propósito! Cuando Dios te acompaña con gracia, no hay nada ni nadie que pueda entorpecer sus planes. En mi corazón solo deseo seguir siendo instrumento de Dios”.
Puede leer: ¿Desesperado? Petro lleva 21 alocuciones este año: casi dos al mes
Lo que deja ver el médico en sus redes sociales es que la relación con el presidente Petro no surgió de manera casual. Según el propio profesional, fue el autodenominado pastor Alfredo Saade, -que ahora será embajador de Colombia en Brasil-, quien sugirió su nombre para atender al mandatario, y de allí nació un vínculo que hoy lo ubica en un lugar privilegiado: tener acceso a cuidados médicos del jefe de Estado. A través de sus redes sociales, Villafañe ha compartido imágenes y videos en los que se ve al presidente en sesiones de medicina alternativa dentro del Palacio de Nariño.
“Es para mí un honor recibir este llamado de la Presidencia y aportar mi grano de arena en la salud de nuestro presidente de la República, algo que considero ‘diosidencia’ por la forma tan espontánea y especial en que se dieron las cosas, conversamos y reímos sin parar como si ya nos conociésemos de antes. Siempre diré que solo soy un humilde instrumento de Dios que estará al servicio para todos”, escribió en una de sus publicaciones, en la que agradeció a su “estimado hermano Alfredo Saade por el cariño y admiración”.